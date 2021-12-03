Ракова объяснила причины успеха Москвы в борьбе с пандемией

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Межведомственное взаимодействие помогло Москве легче справляться с COVID-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на международном форуме гражданского участия #МыВместе.

Она отметила, что город наладил эффективную систему взаимодействия в социальной сфере с регионами, федеральными структурами, частным сектором и НКО. По словам Раковой, это стало ключевым фактором в борьбе с пандемией.

Заммэра напомнила, что почти два года мир борется с коронавирусной инфекцией. По ее мнению, в этих условиях ни одна система здравоохранения и ни одно государство не смогли бы справиться без взаимодействия всех структур.

"Первое, о чем хочу сказать, – о координации медиков. Буквально за считаные дни федеральные, частные, региональные, муниципальные медорганизации, узкопрофильные, многопрофильные объединились и позволили сформировать беспрецедентную систему медицинской помощи, развернуть в Москве 28 тысяч коек буквально за несколько недель. Благодаря усилиям всех, в том числе и лабораторной службы, объединяющей 600 различных учреждений, удалось создать уникальную единую систему на всю Москву", – заявила заммэра.

Она добавила, что на поддержку медицины ориентированы и другие направления социальной сферы. К примеру, сотрудники центров госуслуг "Мои документы" стали помогать в административных функциях в медицинских лабораториях, а сотрудники соцзащиты принимали на горячей линии заявки на помощь от жителей, находящихся на самоизоляции.

Они помогли снять с врачей административную нагрузку и организационную и работать с заболевшими.

"Медики уже не могут работать с болеющими в легкой форме, как раньше, потому что на это просто не остается времени. Но кто-то должен мониторить состояние их здоровья и при любом ухудшении привлекать медицину. Этим занялись сотрудники центров госуслуг и социальные работники. По сути дела, система перешла от клиента-гражданина к клиенту-врачу медицинской системы", – пояснила Ракова.

Она рассказала, что в первые недели пандемии в столице создали волонтерскую акцию #МыВместе, в рамках которой добровольцы помогают людям старшего поколения, вынужденным в период самоизоляции оставаться дома.

По словам Раковой, волонтеры уже более 150 тысяч раз помогли москвичам с доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве превысил 72%. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в настоящий момент в России первый компонент вакцины ввели более 72 миллионов раз.

Она отметила, что в России идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета в ряде регионов. Голикова также назвала регионы, в которых данный показатель превышает 72%. В их число вошли Москва, Московская область, Чукотский автономный округ, Республики Тыва и Карелия, а также Санкт-Петербург.

Абсолютным лидером, по словам Голиковой, является Севастополь. Показатель иммунизации населения в этом городе составил 80,8%.

