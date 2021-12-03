Ракова объяснила причины успеха Москвы в борьбе с пандемией

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Межведомственное взаимодействие помогло Москве легче справляться с COVID-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на международном форуме гражданского участия #МыВместе.
Она отметила, что город наладил эффективную систему взаимодействия в социальной сфере с регионами, федеральными структурами, частным сектором и НКО. По словам Раковой, это стало ключевым фактором в борьбе с пандемией.
Заммэра напомнила, что почти два года мир борется с коронавирусной инфекцией. По ее мнению, в этих условиях ни одна система здравоохранения и ни одно государство не смогли бы справиться без взаимодействия всех структур.
"Первое, о чем хочу сказать, – о координации медиков. Буквально за считаные дни федеральные, частные, региональные, муниципальные медорганизации, узкопрофильные, многопрофильные объединились и позволили сформировать беспрецедентную систему медицинской помощи, развернуть в Москве 28 тысяч коек буквально за несколько недель. Благодаря усилиям всех, в том числе и лабораторной службы, объединяющей 600 различных учреждений, удалось создать уникальную единую систему на всю Москву", – заявила заммэра.
Она добавила, что на поддержку медицины ориентированы и другие направления социальной сферы. К примеру, сотрудники центров госуслуг "Мои документы" стали помогать в административных функциях в медицинских лабораториях, а сотрудники соцзащиты принимали на горячей линии заявки на помощь от жителей, находящихся на самоизоляции.
Они помогли снять с врачей административную нагрузку и организационную и работать с заболевшими.
"Медики уже не могут работать с болеющими в легкой форме, как раньше, потому что на это просто не остается времени. Но кто-то должен мониторить состояние их здоровья и при любом ухудшении привлекать медицину. Этим занялись сотрудники центров госуслуг и социальные работники. По сути дела, система перешла от клиента-гражданина к клиенту-врачу медицинской системы", – пояснила Ракова.
Она рассказала, что в первые недели пандемии в столице создали волонтерскую акцию #МыВместе, в рамках которой добровольцы помогают людям старшего поколения, вынужденным в период самоизоляции оставаться дома.
По словам Раковой, волонтеры уже более 150 тысяч раз помогли москвичам с доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве превысил 72%. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в настоящий момент в России первый компонент вакцины ввели более 72 миллионов раз.
Она отметила, что в России идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета в ряде регионов. Голикова также назвала регионы, в которых данный показатель превышает 72%. В их число вошли Москва, Московская область, Чукотский автономный округ, Республики Тыва и Карелия, а также Санкт-Петербург.
Абсолютным лидером, по словам Голиковой, является Севастополь. Показатель иммунизации населения в этом городе составил 80,8%.
Вакцина от COVID-19 для подростков будет на 30 % дешевле, чем препарат для взрослых
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: