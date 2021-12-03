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Общество

14:36

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве превысил 72%

власть общество

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве превысил 72%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она рассказала, что в настоящий момент в России первый компонент вакцины ввели более 72 миллионов раз.

"По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла – 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%", – цитирует Голикову Оперштаб.

Вице-премьер отметила, что в России "идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета в ряде регионов". Она также назвала регионы, в которых данный показатель превышает 72%. В их число вошли Москва, Московская область, Чукотский автономный округ, Республики Тыва и Карелия, а также в Санкт-Петербург.

Абсолютным лидером, по словам Голиковой, является Севастополь. Показатель иммунизации населения в этом городе составил 80,8%.

Массовая вакцинация от коронавируса в России проводится с 18 января 2021 года. Пациентов прививают двухкомпонентными вакцинами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".

Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России старше 18 лет, не имеющего медицинских противопоказаний.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал об особенностях вакцинации пациентов с ослабленным иммунитетом. По его словам, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, должны привиться после ее завершения. При этом им может потребоваться введение бустерной дозы вакцины.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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