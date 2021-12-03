Глава РФПИ рассказал, почему ВОЗ не признает "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Российском фонде прямых инвестиций объяснили, почему Всемирная организация здравоохранения задерживает одобрение вакцины "Спутник V". Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в беседе с газетой La Nacion.
По мнению Дмитриева, причина кроется в бюрократических препятствиях. Глава РФПИ подчеркнул, что Россия не знает других поводов для замедления вопроса признания вакцины.
"Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия", – сказал Дмитриев.
Глава РФПИ напомнил, что эффективность российского препарата была подтверждена в публикациях авторитетных медицинских журналов. Кроме того, вакцина показала свою безопасность при применении во всем мире.
Дмитриев подытожил, что после одобрения ВОЗ вакцины "Спутник V" привитые россияне смогут въезжать в большее количество стран.
Ранее в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.
До этого Владимир Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире.
Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.
Путин призвал ускорить процесс признания странами вакцин от коронавируса
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