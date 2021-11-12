Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире

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Скорейшее взаимное признание вакцин и национальных сертификатов позволит быстрее возобновить глобальную активность, заявил Владимир Путин на саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество".

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.

"При нашем общем содействии ВОЗ могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации населения", – сказал президент РФ.

Он отметил, что многие страны не могут получить нужные вакцины из-за недобросовестной конкуренции и неготовности ряда стран к признанию вакцин.

"Уверен, чем быстрее это (признание сертификатов. – Прим. ред.) будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность", – отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит оказывать поддержку странам, которые нуждаются в поставках вакцин, медикаментов, средств индивидуальной защиты и других товаров.

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время Россия подаст официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Россия уже представила свой проект технического "контрольного листа", который позволит проверить техническую совместимость системы контроля над вакцинацией РФ с системой EUDCC. Также подчеркивается, что обсуждения этого вопроса продолжаются.

