Мурашко выступил за признание сертификатов о вакцинации без привязки к препаратам

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Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 без привязки к конкретному препарату, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с делегацией Совета Европы (СЕ) во главе с заместителем генсекретаря организации Бьорном Берге.

"Это позволит решить проблему дискриминации в сферах трансграничного перемещения и пользования общественной инфраструктурой. Мы считаем, что необходимо разделять процедуры допуска препаратов на рынки отдельных стран и признание сертификатов", – цитирует Мурашко ТАСС.

По его словам, некоторые страны необоснованно ограничивают применение сертификатов о вакцинации против коронавируса определенными препаратами и не демонстрируют готовности к диалогу по взаимному признанию таких документов.

Ранее Владимир Путин призвал ускорить процесс признания странами вакцин от коронавируса. По словам российского лидера, государствам также нужно взаимно признавать сертификаты о вакцинации.

Помимо этого, стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.

