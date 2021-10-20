ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины "Спутник V" – РФПИ

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процедуру одобрения препарата от ковида "Спутник V". Об этом сообщается в твиттер-аккаунте вакцины.

В ВОЗ подтвердили, что процедура одобрения данной вакцины продолжается и вступает в финальную стадию.

В сообщении РФПИ отмечается, что группа инспекторов ВОЗ должна в ближайшее время посетить Россию, чтобы собрать все нужные данные по вакцине.

Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом заявил Александр Гинцбург.

Он уточнил, что свыше 62 миллионов комплектов вакцины "Спутника V" уже было выпущено в гражданский оборот.