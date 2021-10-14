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Общество

18:28

В РФПИ заявили, что "Спутник Лайт" не вызывает побочных эффектов как бустер других вакцин

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Использование российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера для других вакцин безопасно и не вызывает серьезных побочных эффектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Исследование продемонстрировало высокий уровень безопасности использования "Спутника Лайт" в комбинациях со всеми другими вакцинами без серьезных побочных эффектов после вакцинации в любых комбинациях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие данные были получены по итогам промежуточного исследования, проведенного в Аргентине среди более чем 1 тысячи человек.

Ранее РФПИ предложил Евросоюзу рассмотреть использование российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера при снижении эффективности действия вакцины Pfizer.

В РФПИ оценили сочетание "Спутника Лайт" с другими вакцинами

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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