В РФПИ рассказали об эффективности "Спутника Лайт" против штамма "Дельта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" защищает от штамма коронавируса "Дельта" на 70% в течение трех месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, согласно данным центра имени Гамалеи, эффективность "Спутника Лайт" в возрастной группе до 60 лет превышает 75%, а в качестве бустерной вакцины показывает эффективность до 83%.

"Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против "Дельта"-варианта в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности против "Дельта"-варианта вакцины "Спутник V" – более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации", – говорится в сообщении.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинация однокомпонентным препаратом продлевает иммунитет к коронавирусу на 6–7 месяцев. Он считает, что это является перспективным и эффективным способом продления защиты.

"Дополнительное бустирование вторым компонентом "Спутника V" поднимает уровень протективных антител и довольно-таки значительно. А в диапазоне от 300 до 500 bounding antibody units (BAU) здесь достаточно бустирования только "Спутником Лайт", – сказал Гинцбург.

Центр имени Гамалеи направил статью о результатах анализа эффективности данной вакцины для публикации на научном портале MedRxiv. Исследование проводилось на основе данных 28 тысяч человек, вакцинированных "Спутником Лайт" и невакцинированных 5,6 миллиона лиц.

Ранее РФПИ предложил Евросоюзу рассмотреть использование российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера при снижении эффективности действия вакцины Pfizer.

