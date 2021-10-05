РФПИ предложил рассмотреть "Спутник Лайт" в качестве бустера для вакцины Pfizer

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Евросоюзу рассмотреть использование российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустера при снижении эффективности действия вакцины Pfizer. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

"Поскольку ЕС начинает использовать бустеры из-за падающей эффективности Pfizer, ему следует рассмотреть в качестве бустера однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", – говорится в сообщении.

Ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что использование бустерной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna рекомендовано для людей с ослабленным иммунитетом.

В EMA уточнили, что введение третьей дозы вакцины необходимо спустя 28 дней после получения второй дозы. Ее также можно применять и людям с нормальным иммунитетом через полгода после вакцинации.