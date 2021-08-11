За год "Спутник V" подтвердил свою безопасность – Гинцбург

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вакцина "Спутник V" за год подтвердила свое качество и безопасность, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Вакцина <...> подтвердила свое качество и безопасность", – приводит слова академика РИА Новости.
Гинцбург подчеркнул, что за все это время сняли определенные ограничения для вакцинации больных онкологией, также "Спутник V" разрешили для беременных, кроме того, препарат стал доступен для пожилых людей.
Ровно год назад – 11 августа 2020 года – Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Ее разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Препарат создан на изученной проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важными преимуществами вакцины, отмечают эксперты, является безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Ранее представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли заявил, что "Спутник V" показывает эффективность почти в 100%.
По словам Кавалли, антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины появились у 99% участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.
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