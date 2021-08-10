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Общество

16:05

В Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности "Спутника V"

медицина за рубежом общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты из института Сан-Марино заявили, что "Спутник V" показывает эффективность почти в 100%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.

По словам Кавалли, антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" появились у 99% участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

"В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы. По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тысяч человек, после второй дозы у более чем 99% выработались антитела", – сообщил специалист.

Он уточнил, что "Спутником V" привились почти 20 тысяч жителей Сан-Марино.

"К 19 927 лицам можно добавить 840 иностранных туристов, которые приехали привиться из разных стран мира", – рассказал представитель Института по социальной безопасности республики.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия признала ковид-сертификаты Сан-Марино, где применялся "Спутник V". Таким образом, владельцы таких документов смогут применять их на тех же правах, что и обладатели сертификатов ЕС.

Благодаря российской вакцине "Спутник V" государство Сан-Марино стало первым в Европе, где удалось победить коронавирус.

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