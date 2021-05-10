Сан-Марино победило коронавирус благодаря "Спутнику V" – РФПИ

19:23
Фото: AP Photo/Antonio Calanni
Благодаря российской вакцине "Спутник V" государство Сан-Марино стало первым в Европе, где удалось победить коронавирус. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций.
"Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений. Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС", – отмечается в материале.
В ведомстве добавили, что успех кампании стал заметен уже спустя два месяца после ее старта, так как среднее количество выявляемых случаев снизилось в 250 раз с пика в начале апреля. С 4 мая в стране не выявили ни одного заболевшего. Благодаря вакцинации свести до нуля удалось и смертность.
Первой дозой препарата вакцинировано уже 74% жителей Сан-Марино старше 16 лет. При этом 90% всех вакцинаций приходится на "Спутник V".
РФПИ готов поставить в Сан-Марино дополнительную партию "Спутника V" для организации в стране вакцинного туризма.
Ранее в прессе появилась информация о срыве переговоров РФПИ с ФРГ по поставкам российской вакцины. В ведомстве эту информацию назвали фейком и сообщили, что переговоры продолжаются.
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