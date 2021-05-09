Мурашко сообщил о высоком интересе со стороны зарубежных стран к вакцине "Спутник Лайт"

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Зарубежные страны проявляют большой интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник Лайт". Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Ее только зарегистрировали. Да, интерес большой", – сказал министр РИА Новости, отвечая на вопрос о заявках от других государств.

Препарат "Спутник Лайт" – это первый компонент вакцины против коронавируса "Спутник V". Эффективность препарата составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, которые вводятся дважды.

Ранее Мурашко уточнял, что препарат можно использовать для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятной ситуации.