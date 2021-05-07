Около миллиона доз вакцины "ЭпиВакКорона" направлено в регионы РФ

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В российские регионы направлено порядка миллионы доз вакцины "ЭпиВакКорона". Об этом сообщила заместитель руководителя центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.

"В регионы отправлено немногим менее миллиона доз", – заявила она в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее сообщалось, что Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Ведомство включило в новую версию вакцины "КовиВак" и "Спутник Лайт". Они появились в разделе по специфической профилактике инфекции у взрослых. При этом из рекомендаций был исключен гидроксихлорохин.