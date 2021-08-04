Процесс одобрения "Спутника V" в EMA идет положительно – РФПИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Процесс одобрения вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) проходит профессионально и положительно. Об этом в телеграм-канале вакцины заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что все данные о клинических испытаниях были предоставлены в EMA в рамках GCP (надлежащая клиническая практика), по результатам которой "Спутник V" получил позитивный отзыв.

Представитель фонда добавил, что заявления официальных лиц Европейской комиссии, указывающие на отсутствие информации о российской вакцине, вызывают сожаление.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейское агентство лекарственных средств не обладает достаточными данными для одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что эксперты EMA до сих пор не высказывали замечаний к препарату и его эффективности.