Политолог объяснил, почему Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации в Сан-Марино

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал Москве 24, что означает признание Еврокомиссией действующими на территории Евросоюза сертификатов о вакцинации в Сан-Марино, где использовался "Спутник V".

"2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны европейскому цифровому ковид-сертификату", – указано в заявлении Еврокомиссии. Владельцы документов смогут применять их на тех же правах, что и обладатели сертификатов ЕС.

По словам Брутера, признание сертификатов о вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино ни для российской вакцины, ни для России не означает практически ничего. Эксперт отмечает, что такое решение было вынужденным для Еврокомиссии.



Евросоюз. – Прим. ред. ) к этому были не готовы.

Владимир Брутер эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Скорее всего, это было вынужденное решение, решение по факту. То есть есть страна, где все привиты, и нужно этот факт признать. В противном случае мог бы появиться внутренний конфликт с Сан-Марино, а они () к этому были не готовы.

Брутер отмечает, что послабление относительно российского препарата стало возможно еще и потому, что вопрос с выбором вакцины в мире уже стоит не так остро, как в начале прививочной кампании.

"Этот вопрос не носит такую актуальность, как было в начале, так как очень много людей уже привиты. Уже не вакцинируешь столько людей, сколько можно было вакцинировать в самом начале кампании. И этого факта не изменить. Поэтому они вынуждены были пойти на некое послабление в том, что касается российской вакцины", – пояснил эксперт.

К тому же в Европе есть и другие страны, которые используют "Спутник V", в том числе Венгрия и Словакия, отмечает эксперт. Отказ признания сертификатов о вакцинации из этих стран также может привести к противоречиям, а Евросоюз старается избегать внутренних конфликтов, заключил Брутер.

Поставки в Сан-Марино "Спутника V" начались в феврале 2021 года. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), благодаря прививочной кампании в стране удалось победить коронавирус. Позже сообщалось, что российский препарат продемонстрировал высокие показатели безопасности.