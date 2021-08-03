Политолог объяснил, почему Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации в Сан-Марино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал Москве 24, что означает признание Еврокомиссией действующими на территории Евросоюза сертификатов о вакцинации в Сан-Марино, где использовался "Спутник V".
"2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны европейскому цифровому ковид-сертификату", – указано в заявлении Еврокомиссии. Владельцы документов смогут применять их на тех же правах, что и обладатели сертификатов ЕС.
По словам Брутера, признание сертификатов о вакцинации "Спутником V" в Сан-Марино ни для российской вакцины, ни для России не означает практически ничего. Эксперт отмечает, что такое решение было вынужденным для Еврокомиссии.
Брутер отмечает, что послабление относительно российского препарата стало возможно еще и потому, что вопрос с выбором вакцины в мире уже стоит не так остро, как в начале прививочной кампании.
"Этот вопрос не носит такую актуальность, как было в начале, так как очень много людей уже привиты. Уже не вакцинируешь столько людей, сколько можно было вакцинировать в самом начале кампании. И этого факта не изменить. Поэтому они вынуждены были пойти на некое послабление в том, что касается российской вакцины", – пояснил эксперт.
К тому же в Европе есть и другие страны, которые используют "Спутник V", в том числе Венгрия и Словакия, отмечает эксперт. Отказ признания сертификатов о вакцинации из этих стран также может привести к противоречиям, а Евросоюз старается избегать внутренних конфликтов, заключил Брутер.
Поставки в Сан-Марино "Спутника V" начались в феврале 2021 года. По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), благодаря прививочной кампании в стране удалось победить коронавирус. Позже сообщалось, что российский препарат продемонстрировал высокие показатели безопасности.
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