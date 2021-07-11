РФПИ сообщил о высоких показателях безопасности "Спутника V" в Сан-Марино

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Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" демонстрирует высокие показатели безопасности в ходе вакцинации в Сан-Марино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций (...) объявляет о публикации позитивных данных по безопасности препарата в ходе вакцинации населения в Сан-Марино в журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet)", – уточнили в организации.

Исследование проводилось в период с 4 марта по 8 апреля. Рассматривались вакцинированные как одним, так и двумя компонентами.

Авторы научной публикации заявили, что в возрастной группе 60 лет и более "Спутник V" хорошо переносится с точки зрения краткосрочных нежелательных явлений и после введения двух компонентов препарата.

В Сан-Марино также не отмечалось случаев смерти или госпитализации после вакцинации, а практически все побочные явления были умеренными и легкими.

В мае 2021 года Российский фонд прямых инвестиций объявил, что в Сан-Марино благодаря вакцинации "Спутником V" удалось победить коронавирус. В организации добавили, что количество выявляемых случаев с начала прививочной кампании уменьшилось в 250 раз.