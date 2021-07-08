Исследование Минздрава Аргентины подтвердило высочайшую безопасность "Спутника V"

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Исследование министерства здравоохранения Аргентины подтверждает безопасность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций.

"Новые данные Минздрава Аргентины подтверждают высочайшую безопасность вакцины "Спутник V". Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что "Спутник V" показал высочайшую эффективность во многих странах мира, в том числе в Венгрии, Сербии, Мексике, Сан-Марино, Бахрейне и ОАЭ.

"Так, данные реального применения российской вакцины в ходе массовой вакцинации в Мексике показали, что из всех вакцин, используемых в стране, именно "Спутник V" отличается максимальной безопасностью – доля нежелательных явлений у нее наименьшая", – рассказали в РФПИ.

Ранее Минздрав Аргентины опубликовал исследование, согласно которому число серьезных нежелательных реакций у "Спутника V" стремится к нулю и составляет 0,0027%, а легких реакций – 0,5%. Отмечается, что самой частой реакцией на препарат была головная боль, боль в мышцах и суставах, повышенная температура.

Безопасность и эффективность российской вакцины против COVID-19 подтвердил и научный журнал Nature. Там вышел материал, в котором отмечается, что "Спутник V" использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа коронавируса в клетки человеческого организма. От препаратов AstraZeneca и Johnson&Johnson российскую вакцину отличает использование разных аденовирусов.