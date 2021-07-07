Научный журнал Nature подтвердил безопасность и эффективность "Спутника V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В научном журнале Nature вышел обзор российской вакцины против коронавирусной инфекции, в котором подтверждается эффективность и безопасность препарата "Спутник V". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
В материале отмечается, что "Спутник V" использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа коронавируса в клетки человеческого организма. От препаратов AstraZeneca и Johnson & Johnson, российскую вакцину отличает использование разных аденовирусов.
Исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш пояснил, что два использованных аденовируса для введения своего генетического материала в клетки организма действуют по-разному. Для вакцины это означает более высокую вероятность успешной доставки генетического материала.
В обзоре Nature также подчеркивается, что ни в одном из государств, где применялся "Спутник V", не фиксировались случаи тромбоза после вакцинации, в то время как в случае с препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson такие проблемы были.
Ранее сообщалось, что в Москве началось исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет. В настоящий момент исследование ведется на базе двух больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З. А. Башляевой.
"Спутник V" успешно противостоит индийскому штамму коронавируса
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