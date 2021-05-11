Власти Сан-Марино готовы организовать вакцинный туризм препаратом "Спутник V"

18:53
Фото: AP Photo/Antonio Calanni
Власти Сан-Марино готовы прививать российской вакциной от коронавируса "Спутник V" приезжающих из-за рубежа, прежде всего из Италии. Об этом РИА Новости рассказали в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино.
Представитель организации Франко Кавалли рассказал, что в республике с 8 мая не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19, до этого количество заболевших не превышало 1–2 человек человек в сутки. На сегодняшний день инфицировано 24 жителя страны, 56 находятся на домашней изоляции.
В начале мая власти Сан-Марино объявили о закрытии коронавирусного отделения местной больницы, так как больных не осталось.
Говоря о вкладе российского препарата в сокращение заражений, Кавалли отметил, что "Спутник V" используют при проведении 90% всех вакцинаций. По данным ISS, первую дозу препарата получили более 70% жителей республики.
"Сан-Марино приобрело больше доз, чем необходимо для населения, и правительство решило, что желающие получить вакцину могут приехать сюда. Вакцина будет стоить 50 евро, для этого нужно будет дважды приехать в Сан-Марино c перерывом в 21 день и провести тут трое суток", – сказал Кавалли.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что благодаря российскому "Спутнику V" Сан-Марино стало первым европейским государством, победившим коронавирус. В планах РФПИ поставить страну еще больше препарата для организации вакцинного туризма.
"Спутник V" помог победить коронавирус в Сан-Марино
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: