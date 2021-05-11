Власти Сан-Марино готовы организовать вакцинный туризм препаратом "Спутник V"

Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Власти Сан-Марино готовы прививать российской вакциной от коронавируса "Спутник V" приезжающих из-за рубежа, прежде всего из Италии. Об этом РИА Новости рассказали в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино.

Представитель организации Франко Кавалли рассказал, что в республике с 8 мая не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19, до этого количество заболевших не превышало 1–2 человек человек в сутки. На сегодняшний день инфицировано 24 жителя страны, 56 находятся на домашней изоляции.

В начале мая власти Сан-Марино объявили о закрытии коронавирусного отделения местной больницы, так как больных не осталось.

Говоря о вкладе российского препарата в сокращение заражений, Кавалли отметил, что "Спутник V" используют при проведении 90% всех вакцинаций. По данным ISS, первую дозу препарата получили более 70% жителей республики.

"Сан-Марино приобрело больше доз, чем необходимо для населения, и правительство решило, что желающие получить вакцину могут приехать сюда. Вакцина будет стоить 50 евро, для этого нужно будет дважды приехать в Сан-Марино c перерывом в 21 день и провести тут трое суток", – сказал Кавалли.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что благодаря российскому "Спутнику V" Сан-Марино стало первым европейским государством, победившим коронавирус. В планах РФПИ поставить страну еще больше препарата для организации вакцинного туризма.