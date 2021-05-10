Москва и Баку обсуждают возможность производства "Спутника V" в Азербайджане – Лавров

Фото: ТАСС/Frank Hoermann/SVEN SIMON
Россия и Азербайджан ведут предметный диалог по вопросу выпуска вакцины "Спутник V" на территории республики. Об этом сообщил руководитель МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане производство этой вакцины", – цитирует министра иностранных дел ТАСС.
Он добавил, что Россия желает наладить взаимодействие с Азербайджаном в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией.
Лавров отметил, что первая партия "Спутника V" уже поступила в Баку, следующая, более крупная, ожидается в текущем месяце.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что благодаря российскому "Спутнику V" Сан-Марино стало первой европейской страной, победившей коронавирус. В планах РФПИ поставить страну еще больше препарата для организации вакцинного туризма в Сан-Марино.
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