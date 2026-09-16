В Коми гражданина России и Канады приговорили к семи годам за госизмену

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Верховный суд Республики Коми приговорил к семи годам колонии строгого режима гражданина России и Канады Николая Зюзева. Его признали виновным в государственной измене, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Согласно данным ведомства, в феврале 2022 года Зюзев разработал антигосударственный политический проект, который предусматривал работу по 12 направлениям. В их список входила подготовка за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, а также сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза.

Тогда же фигурант начал его реализацию. На эти цели он получил от нежелательных организаций более 2 миллионов евро.

Помимо срока в колонии, суд назначил Зюзеву ограничение свободы на один год.

Ранее в Подмосковье был вынесен приговор мужчине, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о складах горюче-смазочных материалов (ГСМ) в столичном аэропорту Шереметьево. Его признали виновным в госизмене и приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили два года ограничения свободы и штраф 200 тысяч рублей.

