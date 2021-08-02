ФАС согласовала предельную отпускную цену 50 доз вакцины "КовиВак"

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ФАС согласовала предельную отпускную цену 50 доз вакцины против коронавирусной инфекции "КовиВак". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение антимонопольной службы.

"Цена за 50 доз составит 21 тысячу 650 рублей, что соответствует ранее согласованным ценам (433 рубля за одну дозу)", – говорится в сообщении.

Ранее ФАС согласовала цены на упаковки вакцины "Спутник Лайт" 50 доз и "Спутник V" 100 доз, которые составят 17 118 и 43 340 рублей соответственно.

Специалисты напомнили, что ранее были согласованы предельные цены на препараты "Спутник V" – 866,81 рубля, "ЭпиВакКорона" – 842,02 рубля. Стоимость "Спутника Лайт" была озвучена на уровне 342,36 рубля за дозу.

Внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала, что повторная вакцинация от коронавируса проходит в соответствии с инструкциями по применению препаратов. Интервал между прививкой каждым из компонентов составляет три недели для "Спутника V", 2–3 недели – для "ЭпиВакКороны" и две недели – для "КовиВака".

По словам Драпкиной, после введения второго компонента пациент считается повторно вакцинированным. После этого он получает сертификат вакцинации и QR-код. При использовании однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" человек считается повторно вакцинированным после введения единственного компонента.

