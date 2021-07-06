В Минздраве рассказали, когда стоит отложить вакцинацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Заболевшим острыми респираторными заболеваниями и людям с температурой стоит перенести вакцинацию на более позднее время. Такое заявление сделала руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Специалист напомнила, что прививаться нельзя людям младше 18 лет, взрослым с тяжелыми аллергическими реакциями, во время обострения хронических заболеваний, а также при ОРЗ и с температурой.
Она пояснила, что при повышенной температуре прививка переносится сложнее, а из-за приема лекарств от простуды антительный ответ на введение вакцины будет слабее. Организм должен побороться с ОРЗ, после чего можно ставить прививку, подчеркнула эксперт.
Ранее Драпкина рассказала, что антитела к коронавирусу начинают вырабатываться в организме человека спустя семь дней после введения первого компонента вакцины. Полный иммунитет, по ее словам, формируется только на 42-й день после первой инъекции.
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