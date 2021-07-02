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Общество

21:47

Минздрав назвал сроки появления антител после вакцины "Спутник Лайт"

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Рост антител после прививки вакциной "Спутник Лайт" фиксируется на 10-й день у лиц с иммунитетом, следует из опубликованного на сайте Минздрава РФ документа.

"У лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на 10-й день после вакцинации, что может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания", – отмечается в материале.

В ведомстве пояснили, что пока нет данных о необходимом для защиты от коронавируса уровне антител. Специалисты изучают возможность выработки такого параметра.

Ранее стало известно, что Москва получила более 500 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" для прививки мигрантов и повторной вакцинации горожан. В ближайшее время в город поступит еще 250 тысяч доз.

В регионы РФ поставят около 4 млн доз вакцины "Спутник Лайт"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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