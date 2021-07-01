Москва получила более 500 тыс доз вакцины "Спутник Лайт"

Москва получила более 500 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" для прививки мигрантов и повторной вакцинации горожан, в ближайшее время в город поступит еще 250 тысяч доз, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы закупим не менее 750 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", из которых получили уже более 500 тысяч доз. Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад. <...> При необходимости мы в дальнейшем будем дозакупать препарат", – заявила она.

Ракова напомнила, что, согласно рекомендациям Минздрава, вакцинироваться от коронавируса следует независимо от наличия и количества антител, поскольку на текущий момент нет утвержденного уровня антител, который может обеспечить человеку реальную защиту.

"Я лично уже повторно привилась "Спутником Лайт", так же поступили и люди из моего окружения. В условиях распространения более агрессивного штамма коронавируса это очень важно", – рассказала Ракова.

С 1 июля в столице стартует ревакцинация горожан от коронавируса, ее можно пройти в восьми павильонах "Здоровая Москва". С 5 июля 2021 года запись на ревакцинацию будет открыта в 12 городских поликлиниках.

Как отметил Сергей Собянин, в настоящее время для ревакцинации доступны препараты "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник Лайт", причем москвичи смогут выбрать любую из них вне зависимости от того, какой препарат был использован для первоначальной прививки. В дальнейшем пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в России.