Мурашко заявил, что перед вакцинацией от COVID-19 не нужно проходить тест на антитела

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что перед вакцинацией от COVID-19 не нужно делать тест на наличие антител, так как вакцина является безопасной. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

"Тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией. Это все страны приняли, это действительно так. Потому что вакцина безопасна", – пояснил он.

Ранее Мурашко сообщил, что в России количество привившихся от коронавируса достигло 23 миллионов человек.

Министр также коснулся вопроса одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском союзе. По его словам, работа в этом направлении идет по графику. За эту процедуру отвечает ЕС, поэтому точных сроков регистрации препарата он назвать не смог.