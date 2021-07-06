В Минздраве рассказали, как скоро появляются антитела после вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Антитела к коронавирусу начинают вырабатываться в организме человека спустя семь дней после введения первого компонента вакцины. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"Антитела начинают вырабатываться только через семь дней. И вот в эти семь дней после первой вакцины нельзя взять и бросить маску, <...> думать, что человек полностью защищен", – приводит ее слова РИА Новости.

Она также добавила, что именно поэтому необходимо продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию даже после прививки. Полный иммунитет, по ее словам, формируется только на 42-й день после первой инъекции, однако и тогда нельзя прекращать использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее в Минздраве сообщили, что у лиц, переболевших COVID-19, рост антител фиксируется на 10-й день после прививки вакциной "Спутник Лайт".

В ведомстве объяснили, что это указывает на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания.

