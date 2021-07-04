Мясников опроверг распространенный миф о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об одном из самых популярных мифов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, многие пациенты опасаются антитело-зависимого усиления инфекций, которое якобы возникает у привитых граждан.

"Сегодня, при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции", – отметил врач.

Он также подчеркнул, что ложную информацию о последствиях вакцинации распространяют представители "околомедицинских кругов" и призвал доверять лишь официальным и проверенным источникам.

Ранее доктор Мясников назвал абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса. Он обратил внимание на существование относительных причин для отвода от прививки, однако подчеркнул, что важно учитывать, у кого они выявлены.

Универсальным законом вакцинации Мясников назвал вакцинирование тех, для кого не делать прививку опаснее, чем делать.