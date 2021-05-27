Врач назвал неопасные недуги, которые есть у многих

Фото: ТАСС/Александр Щербак
"Находки неясной клинической значимости" можно обнаружить практически у каждого человека. Об этом заявил главный врач московской больницы № 71, телеведущий Александр Мясников в телеграм-канале.
"Что-то найдут, но насколько это мешает вам жить и что с этим делать – не ясно", – сказал он.
По словам Мясникова, у каждого десятого здорового человека есть камни желчного пузыря, а камни в почках – у каждого десятого мужчины и каждой 20-й женщины. Согласно исследованиям, возможная киста печени имеется у каждой 20-й женщины и реже – у мужчин.
Гемангиомы печени – опухолевые образования доброкачественного характера – после обследования находят примерно у 20% пациентов, отметил специалист. А грыжу межпозвоночного диска без каких-либо болей в спине имеет почти каждый третий, сказал врач.
Мясников также отметил, что у каждого десятого мужчины до 40 лет, у каждого второго от 50 до 60 лет и у восьми мужчин из десяти к 80 годам находятся аденома и гипертрофия простаты. А узлы щитовидной железы при УЗИ найдут при случайном обследовании у каждого второго человека.
Ранее онколог-химиотерапевт Андрей Базылев назвал три привычки, которые снижают риск развития рака прямой или толстой кишки. Специалист порекомендовал правильно питаться и исключить вредные привычки, в частности употребление алкоголя. Кроме того, людям следует выделять больше времени на отдых, отметил он.
Врач предупредил, что спиртное оказывает существенное влияние на процесс развития рака. По его словам, опасность может нести в себе даже прием спиртосодержащих препаратов.
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