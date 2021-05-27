Врач перечислил восемь мифов о меланоме

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Меланома является редким, но агрессивным видом рака. Зачастую люди не сразу понимают, что нужно идти к врачу, а сама онкология обрастает множеством суждений, которые впоследствии оказываются неверными. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-онколога, гематолога, радиолога высшей категории, руководителя онкологического центра, доктора медицинских наук, профессора Александра Серякова.

По его словам, мифом является то, что любая злокачественная опухоль кожи – это меланома. Как отметил специалист, все наоборот. Среди эпителиальных злокачественных образований кожи различают несколько видов рака. Чаще всего, в 80% случаев, встречается базально-клеточный рак кожи, который практически не метастазирует, подчеркнул специалист.

Кроме того, часто люди думают, что причина меланомы – это увлечение загаром. По словам эксперта, точная причина всех меланом неясна, но воздействие ультрафиолетового излучения от солнца или соляриев действительно увеличивает вероятность ее развития.

Тем не менее есть и другие факторы риска, в числе которых – генетическая предрасположенность, наличие множественных родинок и принадлежность к определенному фототипу, отметил врач.

Также мифом считается то, что меланома выглядит как большая выпуклая родинка черного цвета. Как рассказал эксперт, она может быть любого цвета. В зависимости от внешнего вида и особенностей проявления различают несколько видов таких опухолей (поверхностная, узловая, лентиго-меланома, акральная, а также амеланотическая).

Помимо этого, зачастую люди думают, что у смуглых людей меланомы не возникают. Определенные виды меланом действительно чаще возникают у светлокожих, но это не значит, что смуглым эта беда совершенно не грозит.

Кроме того, акральные меланомы, наоборот, появляются у людей с темной кожей. Так, например, меланомы под ногтями, на стопах и ладонях часто возникают у представителей негроидной расы.

Также пациенты думают, что меланома бывает исключительно на коже. На самом деле в 90% случаев так и происходит, но в 10% случаев меланома может возникнуть на слизистых глаз, желудочно-кишечного тракта, гениталий, в полости носа, оболочках головного и спинного мозга.

Мифом является и то, что риск меланомы не зависит от пола и возраста. По словам эксперта, риск ее развития возрастает по мере старения. Средний возраст заболеваемости составляет 63 года. В настоящее время в мире наблюдается тенденция к увеличению числа случаев меланомы.

В РФ в среднем за год выявляется порядка 10 000 случаев, около 4 000 пациентов ежегодно умирают. До 50 лет меланома чаще встречается у женщин, но уже после 65 лет в два раза чаще этой опухолью страдают мужчины.

Также люди считают, что признак опасного перерождения родинки – изменение ее цвета или размера. Как отметил специалист, признаком меланомы может быть и появление и быстрый рост новой родинки на теле, поэтому необходимо вести строгий учет всех образований.

Кроме того, меланома не является приговором. По словам Серякова, недавно так чаще всего и было, но на данный момент произошли определенные положительные перемены. При обнаружении меланомы на ранней стадии можно надеяться на полное выздоровление, подчеркнул специалист.

Благодаря успехам иммунотерапии даже на поздних стадиях многие пациенты с меланомой могут значительно продлить себе жизнь. Однако, как отметил эксперт, нужно не забывать периодически проверяться у врачей и не игнорировать самодиагностику.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал, что симптомом рака пищевода может быть дисфагия – ощущение, когда что-то мешает глотать.

По словам специалиста, признаком онкологического заболевания в этом случае становится быстрое прогрессирование нарушения глотания. Мясников отметил, что со временем у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.