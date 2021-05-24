Врач назвал привычки, снижающие риск развития рака кишки

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Россиянам перечислили три привычки, снижающие риск развития рака прямой или толстой кишки. Об этом рассказал онколог-химиотерапевт Андрей Базылев в интервью "Пятому каналу".
Специалист порекомендовал правильно питаться и исключить вредные привычки, в частности, употребление алкоголя. Кроме того, людям следует выделять больше времени на отдых.
"Это все позволит снизить риски развития колоректального рака в каждом конкретном случае", – подтвердил Базылев.
Он призвал не верить исследованиям, преуменьшающим опасность алкоголя. Врач предупредил, что алкоголь оказывает существенное влияние на процесс развития рака. Опасность может нести в себе даже прием спиртосодержащих препаратов, отметил специалист.
Ранее британские специалисты назвали главную опасность головной боли. При частых появлениях недуга рекомендовалось обратиться к врачу.
До этого родинки на теле назвали предвестником смертельно опасной болезни. Специалисты советовали обратить внимание на новообразования и ранки.
"Доктор 24": рак толстой кишки
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