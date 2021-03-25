В США обнаружили вызывающее рак вещество в санитайзерах

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В США при проверке медицинских препаратов на рынке обнаружили, что некоторые дезинфицирующие средства для рук содержат бензол, который вызывает рак.

Как пишет Bloomberg, бензол был найден в средствах, которые вышли на рынок после того, как основные санитайзеры исчезли из продажи в разгар пандемии.

Бензол содержался в 17 процентах из проверенных 260 бутылок от 168 торговых марок. Причем в 21 бутылке была зафиксирована предельная концентрация.

Отмечается, что большая часть дезинфицирующих средств, содержащих высокий уровень бензола, была произведена в Китае или США.

Подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по исследованию рака относит вещество к самым рискованным наравне с асбестом.

Врачи-дерматологи ранее рассказали, что антисептики для рук нужно применять с оглядкой на тип кожи, а также стараться наносить их не часто и пользоваться кремами.