Дерматологи посоветовали использовать антисептики исходя из типа кожи

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Врачи-дерматологи рассказали, что антисептики для рук нужно применять с оглядкой на тип кожи, а также стараться наносить их не часто и пользоваться кремами.
По мнению врача Татьяны Егоровой, использовать антисептик можно максимум три раза в день, так как он разрушает защитный гидролипидный слой кожи. В этом смысле лучше носить перчатки, считает специалист.
Она добавила, что для того, чтобы не пересушивать кожу, стоит выбирать антисептики, в составе которых содержится глицерин, экстракт алоэ, а также дезинфицирующие средства с меньшим содержанием спирта.
Дерматолог клиники "Будь здоров" Инна Петросова согласилась с тем, что определять максимальное количество нанесений антисептика в день стоит исходя из индивидуальной чувствительности кожи.
"Каждая кожа разная и по-разному реагирует. Я нанесу 30 раз, и мне ничего не будет, а человек с аллергией в анамнезе нанесет один раз — и у него будет раздражение", – указала она.
По мнению врача, выбирать средства защиты от коронавируса следует исходя из личных предпочтений человека, также нужно не забывать об увлажнении кожи кремом, передает РБК.
Главный инфекционист министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов ранее рассказал, что матерчатые перчатки необходимо использовать однократно.
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