Врач рассказал, какие опасные заболевания вызывает домашняя пыль

"Доктор 24": домашняя пыль
Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев рассказал Москве 24 обо всех рисках для организма человека, которые несет обычная домашняя пыль.
В первую очередь избыточное количество пыли может приводить к аллергическим реакциям и даже к астме.
"В пыли содержатся микроскопические членистоногие, известные всем как пылевые клещи. Они являются одной из самых частых причин развития аллергических реакций, а также способны вызывать астму", – рассказал Лунев в программе "Доктор 24".
Чаще всего они скрываются в кровати, в постельном белье. Там может содержаться 200–400 миллионов пылевых клещей.
"Они очень любят кровать, потому что там мы проводим значительную часть времени суток. А у человека выпадают волосы, отслаиваются частички кожи, которыми и питаются клещи", – рассказал врач и рекомендовал не заправлять кровать сразу после пробуждения, а оставить ее "проветриваться" на 1–2 часа.
Также домашняя пыль в некоторых случаях может вызывать ожирение.
По словам Лунева, при попадании в организм эти вещества способны действовать как гормоны. "Они могут активировать рецепторы, которые задействуют гормоны, и тем самым вызывать ожирение", – пояснил врач.
Лучшей рекомендацией в таком случае будет использование увлажнителя воздуха, чтобы пыль оседала на предметах, а не летала во вдыхаемом воздухе, отмечает Лунев.
Наконец, переизбыток вдыхаемой пыли может спровоцировать онкологические заболевания. "Пыль может способствовать развитию рака легких. Следует избегать избыточного вдыхания пыли. Это может происходить при самой уборке, целью которой и является удаление пыли", – заявил специалист.
Поэтому он рекомендовал не пользоваться щетками для смахивания пыли или вениками, а делать выбор в пользу влажной уборки.
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