Минздрав КЧР рассказал о состоянии пострадавших в результате нападения полицейских

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике"

Правоохранители, получившие ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, пребывают в стабильно тяжелом состоянии. Об этом свидетельствуют данные регионального министерства здравоохранения.

"Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильно тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Злоумышленники напали на представителей правопорядка 28 апреля. Они подъехали на машине к посту ДПС, бросили взрывное устройство, а затем начали стрелять. Полицейские открыли огонь в ответ, нападавших удалось ликвидировать на месте.

В результате происшествия погибли двое сотрудников полиции, еще четверо силовиков пострадали. Следователи расследуют уголовное дело.

До этого вооруженное нападение произошло 22 апреля. Тогда тоже сообщалось о гибели двух правоохранителей. СМИ пишут, что в двух нападениях участвовали одни и те же лица.