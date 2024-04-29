Минздрав КЧР рассказал о состоянии пострадавших в результате нападения полицейских

29 апреля, 09:47Происшествия
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике"
Правоохранители, получившие ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, пребывают в стабильно тяжелом состоянии. Об этом свидетельствуют данные регионального министерства здравоохранения.
"Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильно тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – передает ТАСС сообщение ведомства.
Злоумышленники напали на представителей правопорядка 28 апреля. Они подъехали на машине к посту ДПС, бросили взрывное устройство, а затем начали стрелять. Полицейские открыли огонь в ответ, нападавших удалось ликвидировать на месте.
В результате происшествия погибли двое сотрудников полиции, еще четверо силовиков пострадали. Следователи расследуют уголовное дело.
До этого вооруженное нападение произошло 22 апреля. Тогда тоже сообщалось о гибели двух правоохранителей. СМИ пишут, что в двух нападениях участвовали одни и те же лица.