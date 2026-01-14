Форма поиска по сайту

14 января, 07:34

Общество

Сказочные выходные "Эфир детства" пройдут в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Тематическая программа "Эфир детства" с мастер-классами, съемками и фотосессиями пройдет в первые выходные после новогодних праздников, 17 и 18 января, в кинопарке "Москино". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В павильоне около натурного хромакея ребята смогут посетить занятия по рисованию раскадровок к сказке "Морозко" и поучаствовать в постановке в декорациях дома Деда Мороза, а в павильоне возле площадки "Ковбойский городок" попробовать себя в роли актеров дубляжа и озвучить любимых героев из "Ералаша".

Мастер-классы по лепке мультипликационных персонажей из пластилина пройдут на ярмарочной площади в павильоне "Анимация" с 12:00 до 15:00, а с 15:40 до 18:00 там будут проходить занятия по рисованию цветным песком.

Представление по мотивам сказки "Муми-тролль и комета" можно будет увидеть на сцене "Театра Гонзаги" в субботу в 15:00. Роли исполнят артисты Театра юных москвичей. На следующий день в 15:00 состоится спектакль "Путешествие в страну одуванчиков", который поставлен на основе произведения "Прощайте, Господин Маффин!".

Посетители смогут покататься на коньках на территории съемочной площадки "Соборная площадь", а на центральной площади будет работать тюбинговая горка с четырьмя спусками.

Помимо этого, гости смогут попробовать согревающие напитки и угощения, посмотреть любимые сказочные фильмы и сделать фотографии на фоне елок. Вход осуществляется по билетам, каток и горка будут работать с 11:30 до 21:30.

Ранее сообщалось, что все 25 бесплатных катков, расположенных на площадках "Московских сезонов", продолжат свою работу до конца зимы, несмотря на завершение фестиваля "Путешествие в Рождество".

Искусственный лед на каждом катке соответствует международным стандартам. За его состоянием и безопасностью посетителей постоянно следит специальная служба. Взять коньки в аренду можно в пунктах проката.

Горожане смогут провести Старый Новый год на площадках "Зимы в Москве"

Сюжет: Зима в Москве
обществогород

