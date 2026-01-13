Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 января, 11:28

Город

Катки на площадках "Московских сезонов" будут открыты до конца зимы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Все 25 бесплатных катков, расположенных на площадках "Московских сезонов", продолжат свою работу до конца зимы, несмотря на завершение фестиваля "Путешествие в Рождество", передал портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что искусственный лед на каждом катке соответствует международным стандартам. За его состоянием и за безопасностью посетителей постоянно следит специальная служба.

Взять коньки в аренду можно в пунктах проката. Также предусмотрены ячейки для хранения вещей, предоставляется услуга по заточке лезвий и многое другое.

Благодаря продлению работы катков после завершения фестиваля у москвичей появились дополнительные возможности для проведения семейного отдыха, физического развития детей и молодежи, а также для встреч с представителями всех поколений.

На бесплатные катки можно попасть по предварительной регистрации. Отмечается, что теперь они работают не только в праздничные дни – они стали постоянной частью столичной инфраструктуры.

Совместно с бесплатными катками в столице продолжают работать и платные ледовые площадки проекта "Зима в Москве". Они расположены в музеях-заповедниках "Коломенское", "Царицыно", Лианозовском парке и других популярных местах.

Сеансы катания проходят ежедневно: с 10:00 до 22:00 в выходные и праздники и с 11:00 до 22:00 в будни. На месте можно арендовать защитную амуницию и пингвинов-помощников. Выбрать каток можно на сайте. Билеты продаются в сервисе "Мосбилет".

Также в сервисе можно выбрать и сам каток. Например, ледовую площадку в Парке Горького, площадь которой составляет более 2 тысяч квадратных метров. В центре катка находится праздничная ель с медиашатром, вокруг которой разворачивается основное катание. Там же можно приобрести подарочные сертификаты, стилизованные под билет на поезд, а также сувениры и вещи с фирменным логотипом.

Праздничные локации Москвы продолжили работу после завершения новогодних каникул

город

