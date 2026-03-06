Подстанция в Севастополе получила повреждения в результате падения обломков сбитых БПЛА

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Обломки сбитых украинских БПЛА повредили газовую трубу и подстанцию в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

В результате часть города осталась обесточена. Электроэнергии нет в части Ленинского и Нахимовского районов, на улице Жидилова и генерала Мельника.

Развозжаев подчеркнул, что специалисты работают над восстановлением подачи электричества.

Ранее временное отключение электричества произошло в Запорожской области. Проблемы с электроснабжением были зафиксированы сразу в нескольких округах. Однако вскоре специалисты восстановили подачу электроэнергии.