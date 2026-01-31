Подача электричества возобновлена в Мурманске и Североморске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ремонт защитного троса на ЛЭП в Мурманской области завершен, после чего была возобновлена подача электроэнергии. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

Теперь специалисты приступили к постепенному подключению потребителей. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании начали устранять последствия переключений и восстанавливать штатные параметры работы всех систем. По словам Чибиса, специалисты также продолжают устанавливать постоянные опоры линии электропередачи.

Как указали в "Россетях", из-за сильного ветра и обледенения при температурах ниже минус 31 градуса был поврежден грозотрос на линии электропередачи. Опоры ЛЭП не повреждены. Отключение затронуло менее 20% населения Мурманска и Североморска.

"В настоящее время подана мощность в полном объеме. Смежные компании региона, которые обеспечивают функционирование распределительных сетей, ведут работу по подключению всех потребителей", – отметили в компании.

Управляющая компания "Портовый Альянс" в своем телеграм-канале также сообщила о восстановлении электроснабжения в Мурманском морском торговом порту и балкерном терминале. Теперь предприятия начинают погрузочно-разгрузочные работы. Сейчас под погрузкой находятся пять судов.

23 января произошло обрушение 5 опор ЛЭП в Мурманской области, которое привело к отключению электроэнергии. В связи с этим был введен режим ЧС. Ситуация осложнялась непогодой и сложным рельефом местности.

На замену обрушившимся опорам были направлены новые конструкции из Ленинградской области и Карелии, а для горожан открыли 19 пунктов временного размещения, где оказывалась помощь, готовилась еда и раздавались продуктовые наборы.



Электричество удалось восстановитьспустя 5 дней после установки временных опор ЛЭП. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после ЧП.

31 января электроснабжение вновь отключилось в Мурманской области. Опоры ЛЭП, где произошло ЧП, не повреждены. Всего в ремонтных работах были задействованы 89 специалистов и 39 единиц спецтехники. В Мурманске и Североморске температура воздуха составила минус 22 градуса.

В связи с происходящим уроки в мурманских школах, запланированные на 31 января, были отменены. Также был переведен на особый режим работы общественный транспорт. Кроме того, поэтапно отключалось и городское освещение, а также иллюминация для высвобождения мощности для приоритетных коммунальных и социальных объектов.

Власти Мурманска и Североморска открылиполевые кухни и пункты помощи местным гражданам, где можно было подзарядить мобильные устройства, разогреть еду и набрать кипятка.

