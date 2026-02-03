Минэкономразвития разработало поправки о сроках давности по делам о приватизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минэкономразвития разработало поправки о сроках давности и порядке их исчисления при оспаривании сделок о приватизации, сообщают "Ведомости" со ссылкой на министерство и председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

По словам депутата, документ может быть рассмотрен 27 февраля на заседании Совета при президенте по кодификации гражданского законодательства. Данный вопрос предлагается включить в повестку, а сам проект, в свою очередь, направлен на отзыв в Генпрокуратуру и Верховный суд. Поправки будут внесены не в закон о приватизации, а в Гражданский кодекс РФ.

В СМИ отметили, что пресекательный срок в 10 лет будет действовать при любых основаниях подачи исков в суд по отмене сделок по приватизации.

Законопроект подготовлен по поручению президента, согласован с Минфином и Минюстом, а также внесен на рассмотрение правительства. Однако продвижение инициативы будет зависеть от позиции Генпрокуратуры, Верховного суда и Государственно-правового управления президента.

Кроме того, Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживает вариант поправок, отметил глава объединения Александр Шохин. Он добавил, что надеется на то, что инициативу поддержат и другие участники обсуждения.

Ранее данные о россиянах с равными правами на жилье начали вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В него вносится информация о членах семьи собственника, в том числе бывших, если за ними сохраняется право проживания в квартире, например, после приватизации или полной выплаты паевого взноса в жилищном кооперативе. Подобные сведения должны быть отражены в реестре в течение 5 рабочих дней.

