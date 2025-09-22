Сервис по проверке подлинности документов поможет москвичам при сделках с жильем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru функционирует сервис "Проверка подлинности документов жилищного учета". Он позволяет верифицировать девять типов документов: выписки из домовой книги, единый жилищный документ, справки о наличии и отсутствии задолженности и другие, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Воспользоваться сервисом могут все посетители mos.ru, в том числе неавторизованные. Однако, чтобы иметь доступ по всем услугам и сервисам, нужно зарегистрироваться на портале и получить учетную запись.

Документы жилищного учета могут понадобиться в разных жизненных ситуациях, но особенно они актуальны при совершении сделок с недвижимостью. Перед покупкой жилья можно запросить у владельца, например, жилищный документ. Он не является обязательным при оформлении сделки, но может помочь покупателям убедиться в ее прозрачности, пояснили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Достоверность данных в сервисе обеспечивается с помощью технологии блокчейна. Информация хранится в обезличенном виде, поэтому их невозможно заменить или удалить. Сервис на mos.ru дает возможность проверить документы и снизить риски при сделках с недвижимостью.

Для проверки подлинности документа можно воспользоваться смартфоном. Для этого необходимо навести камеру на QR-код, указанный в справке. После сканирования пользователь окажется на специальной странице портала с информацией о выданном документе. Сверив данные с предоставленным документом, можно убедиться в его подлинности.

Проверить документ можно и без телефона: для этого надо зайти на страницу сервиса "Проверка подлинности документов жилищного учета", ввести в поисковую строку идентификатор справки и нажать кнопку "Проверить". Если сведения подлинные, откроется страница портала с информацией, указанной в бумажном документе.

В ДИТ отметили, что сервис востребован у москвичей. За пять лет его работы документы на портале проверили свыше 300 тысяч человек.

Кроме того, mos.ru полезен и собственникам недвижимости при получении и просмотре документации. В частности, они могут найти на портале документы жилищного учета. Для этого нужно в каталоге услуг выбрать раздел "Жилье, недвижимость, земля", перейти в подраздел "Жилищный и технический учет" и отметить услугу "Получение информации жилищного учета".

После этого необходимо ввести код плательщика из единого платежного документа, адрес, данные заявителя, а также выбрать тип нужной справки. Документ отравят пользователю в личный кабинет на mos.ru в течение одного дня.

Москву признали абсолютным лидером по цифровизации госуслуг. Столица демонстрирует выдающиеся результаты по всем ключевым направлениям. Например, mos.ru предлагает москвичам более 420 услуг и интегрирован с множеством городских сервисов.