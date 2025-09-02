На mos.ru появился суперраздел со всей полезной информацией для семей с детьми

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Суперраздел "Москва – детям" появился на портале mos.ru. Об этом сообщил замруководителя департамента информационных технологий Борис Фролов.

В новом разделе представлены услуги и сервисы, которые помогут родителям позаботиться о детях в самых разных жизненных ситуациях.

"Суперраздел "Москва – детям" объединил в себе услуги, сервисы, инструкции и статьи, которые будут полезны родителям детей разных возрастов – от новорожденных до студентов, а также будущим родителям", – пояснил Фролов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства столицы.

Там представлены блоки "Город для детей", "Куда пойти с ребенком", "Будущим родителям" и другие. Например, в разделе "На любой случай" можно узнать, как подготовиться к появлению ребенка или позаботиться о детском здоровье. Там есть различные спецпроекты и более 60 цифровых услуг для семей.

Информация в разделе "Город для детей" систематизирована по четырем тематическим блокам: "Малыши", "Дошкольники", "Школьники" и "Студенты". Родители могут воспользоваться услугой "Запись (перевод) в детский сад", а также изучить инструкции по выбору вида спорта для ребенка и использованию сервиса "Москвенок".

В свою очередь, в разделе "Будущим родителям" женщины смогут перейти к услуге по прикреплению к женской консультации. Также там есть информация для опекунов и усыновителей.

Кроме того, спецпроект предоставляет информацию и юным москвичам. Из раздела "Интересное детям" можно узнать о сервисах для обучения. Ребята смогут записаться в кружки и секции или найти интересные игры и квесты. Помимо этого, там есть информация о грантах мэра Москвы, "Робостанции" на ВДНХ, проектах "Молодежь Москвы" и "Мосволонтер".

Как сообщалось ранее, для детей и их родителей проведут различные мероприятия в рамках "Лета в Москве" с 2 по 7 сентября. В список активностей войдут турниры по шаффлборду, новусу и корнхолу, подушечные бои, прыжки в мешках, авиамоделирование и уроки живописи.

Кроме того, в центре нейропсихологии и коррекции речи "Здоровый ребенок" организуют бесплатную экспресс-диагностику речевых, когнитивных и моторных способностей.

