Какие мероприятия пройдут в рамках "Лета в Москве" для детей с 2 по 7 сентября

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Турниры по шаффлборду, новусу и корнхолу, подушечные бои, прыжки в мешках, авиамоделирование и уроки живописи пройдут в рамках проекта "Лето в Москве" для детей и их родителей с 2 по 7 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На площадках Москвы продолжают проводить чемпионат "Камень, ножницы, бумага". Принять участие в игре можно по будням с 12:00 до 21:00 и по выходным – с 11:00 до 21:00 на Тверском бульваре. С 15:00 до 20:00 соревнования проходят в Зеленоградском административном округе. Кроме того, 2 сентября игра состоится в парке "Михайловский пруд", 3-го числа – на одной из фестивальных площадок "Московских сезонов" в Зеленограде.

Также сыграть в игру можно в ТиНАО, где площадки будут открыты с 15:00 до 20:00. 5 сентября соревнование состоится в Липовом парке, а 6 сентября – в парке "Пыхтино".

Для детей подготовили и реалистичные заезды, которые пройдут в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре. С 2 по 5 сентября площадка будет работать с 12:00 до 20:00, а 6 и 7 сентября – с 12:00 до 21:00. Кроме того, в клубе "Москва" гостей приглашают поиграть на приставках, сразиться в пиклбол, городки, петанк, крокет, пинг-понг и попробовать себя на скалодроме.

Любители творчества могут посетить Страстной бульвар. На площадке "Художественная мастерская" ребят научат рисовать этюды и цветочные натюрморты в разных художественных техниках и создавать интерьерные панно в различных стилях мозаичной живописи. Занятия состоятся и в "Арт-мастерской". Помимо этого, с 12:00 до 20:00 на Страстном бульваре для гостей подготовят бизиборд-раскраски, арт-дом с наклейками и площадку для баскетбола.

На Чистопрудном бульваре для семей состоятся открытые танцевальные мастер-классы. По выходным там проходит детский и молодежный турнир "Лето в Москве. Танцы". 3 сентября в 17:00 и 19:00 на большой сцене Чистопрудного бульвара проведут мастер-классы. В этот же день в 19:00 на средней сцене посетители смогут научиться танго. 4 сентября в 19:00 на большой сцене организуют мастер-класс "Латина микс", а на средней сцене приглашают потанцевать буги-вуги и линди-хоп. 5 сентября в 18:00 на большую сцену выйдут артисты школы студии "Тодес".

Более того, на большой сцене 6 сентября в 19:00 состоится мастер-класс по модерн-свингу, а 7-го числа – по сальсе касино. В программу также включили танцевальный международный фестиваль. Его проведут на большой сцене с 15:00 до 19:00 7 сентября.

Юные любители природы могут посетить познавательную выставку "Замечательная большая панда" в Государственном Дарвиновском музее. Гостям разрешат потрогать копию отпечатка лапы Катюши из Московского зоопарка. Кроме того, дети попытаются найти отличия в скелетах разных медведей, услышат издаваемые пандами звуки и увидят видеокадры новорожденных медвежат.

Также для маленьких москвичей подготовили выставку "На крыльях бабочки" в Дарвиновском музее. На экспозиции будет представлено более 350 насекомых. Гости узнают, как чешуйки на крыльях формируют яркие цвета, узоры и оптические иллюзии. Выставка работает с 10:00 до 18:00 со вторника по среду и с пятницы по воскресенье и с 13:00 до 21:00 – по четвергам.

Пушкинский сквер на первой неделе сентября стал местом для громких чтений. Площадки проекта "Книга в городе" приглашают послушать отрывки произведений из каталога Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара "100 лучших книг для детей и подростков".

В Пушкинском сквере 7 сентября состоится лекция о городских путеводителях для детей. Ее проведут главный библиотекарь и ведущий методист Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара.

В центре нейропсихологии и коррекции речи "Здоровый ребенок" организуют бесплатную экспресс-диагностику речевых, когнитивных и моторных способностей.

Проверить свои знания дети смогут на мастер-классах в музыкальной школе "Твоя нота". Занятия помогут развить музыкальные способности.

Вместе с тем горожане могут посетить фестиваль "Молодежная точка" на Болотной площади. В хабе "Развитие" 2 сентября подготовлен мастер-класс "Тайны волшебного города". Посетителей научат создавать городскую панораму, наполняя кружку миниатюрными домиками, сказочными башенками, мостами и светящимися фонарями.

3 сентября в том же месте гости будут создавать воздушного змея, а 4 сентября – кружки с изображением звездных галактик и планет. Также там пройдет мастер-класс "Живопись с хвостиком: создаем животных гуашью".

В хабе "Креатив" 6 сентября состоится занятие по созданию скетча "Природа". Участникам расскажут о различных техниках эскизного рисования. 7 сентября пройдет мастер-класс по рисованию на тонких срезах дерева.

Тематические занятия для детей организуют и в арт-павильоне "Ракета" проекта "Сделано в Москве" на улице Рождественке. 2, 3, 5 и 6 сентября юные горожане смогут освоить сборку развивающего конструктора. 4 сентября их ждут авторские раскраски, а 7 сентября детей приглашают стать инженерами. Их научат собирать небольшие модели самолета Су-26 из фанеры.

Мастер-класс по бисероплетению организуют в павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади 2 и 6 сентября, а 5-го числа все желающие смогут сделать букет из фруктовой пастилы.

Любителей спорта на этой неделе ждут открытые групповые тренировки по боксу на Петровском бульваре. Их приглашают получить новые навыки и улучшить физическую форму. У главного фонтана в Парке Горького 6 сентября состоится мероприятие "Стритбаскет-тур – Москва". Участников ждут турниры по баскетболу три на три и конкурсы.

В первые выходные сентября, 6-го и 7-го числа, состоятся семейные спортивные игры. В программу включены открытые турниры по лазертагу и мини-ориентированию, мастер-классы по армрестлингу, силомеру, гиревому спорту и перетягиванию каната на стадионе "Авангард" и на площадке у кинотеатра "Баку".

6 сентября в парке "Академический" и 7 сентября в сквере имени М. П. Судакова организуют фитнес-зарядку, подготовят спортивные загадки и старты. Помимо этого, москвичи смогут узнать о традиционных играх разных государств и принять участие в турнирах по шаффлборду, новусу, корнхолу, клацку, кульбутто и керлингу на площадке по адресу Рождественская улица, владение 31, 6 сентября и в зоне отдыха "Тропарево" – 7 сентября.

Также в зоне отдыха "Тропарево" 6 сентября проведут турниры по метанию снаряда в цель, подушечным боям и прыжкам в мешках, а 7 сентября в детском парке "Фили" состоятся гигантские крестики-нолики, тетрис, кубик Рубика, боулинг и многое другое.

Ранее сообщалось, что с 2 по 5 сентября в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" можно будет посетить лекции о Марсе, послушать произведения Петра Чайковского и попробовать собрать своими руками компьютер.

В парке 50-летия Октября с 12:00 до 20:00 3 сентября пройдет мастер-класс "Устройство компьютера". Участникам расскажут о глиняных табличках и облачных сервисах, покажут отличия первых компьютеров от современных.

