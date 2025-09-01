Площадки форума "Москва 2030" приглашают на лекции и экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Посетить лекции о Марсе, послушать произведения Петра Чайковского, а также попробовать собрать своими руками компьютер можно будет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" со 2 по 5 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Например, 2 сентября, с 19:00 по 20:00, на главной сцене нового кампуса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана пройдет лекция "Квантовая физика: от головоломки до технологий". Всем желающим расскажут об основах квантовой физики, а также об отличиях квантового и классического миров. Кроме того, в рамках лекции рассмотрят перспективы применения технологий в транспорте и логистике.

Спикером станет руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра, директор Института физики и квантовой инженерии Национального исследовательского технологического университета "МИСИС", профессор Московского физико-технического института Алексей Федоров.

На той же площадке состоится лекция "Когда мы полетим на Марс?". Она пройдет 3 сентября с 19:00 до 20:00. Участник команды по созданию спутников, специалист марсианской аналоговой миссии и космический инженер Марат Айрапетян расскажет о своем опыте и объяснит, что приближает нас к первому шагу на Марсе.

Кроме того, 2 сентября в 17:00 в парке искусств "Музеон" в павильоне "Экономика Москвы" можно будет стать участником публичного диалога "Экономика здоровья. Как новые технологии меняют заботу о здоровье старшего поколения". Гости узнают, как гаджеты позволяют отслеживать показатели здоровья, как искусственный интеллект помогает в медицине, а также то, как медицинские онлайн-сервисы улучшают качество жизни.

Среди спикеров – научный журналист и член научного комитета "Вызов" Алексей Паевский, врач-терапевт и директор по развитию маркетплейса медицинских услуг Алексей Кривцов, медицинский директор цифрового онлайн-сервиса Мохамед Али Вуада, а также управляющий директор департамента развития приоритетных проектов фонда "Сколково" Камила Зарубина.

В этом же павильоне 4 сентября с 16:30 до 17:30 будет проводиться лекция "Такси и парковочные места: тайны гибкого ценообразования". Научные сотрудники кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ольга Маркова и Анна Ставнийчук расскажут, как принимаются решения на основе исследований, анализа данных и экспериментов, а также как динамические тарифы на такси помогают сократить издержки и время ожидания.

Кроме того, гостям расскажут, как тарифы на московских парковках снижают загруженность улиц и как принимать решения об экономической политике на основе реальных данных.

Стать гостем просветительной программы "Родина моя – Россия..." можно будет в большом амфитеатре парка "Зарядье" 2 сентября с 15:00 до 16:00. Для посетителей представят музыкально-литературную композицию о любви великих русских композиторов к своей стране. В программе – произведения и высказывания Петра Чайковского и других известных людей XIX–XX веков.

С 2 по 5 сентября с 12:00 по 21:00 горожан ждут в "Лужниках" на площадке "Город будущего КГХ" на образовательных мероприятиях Музея городского хозяйства Москвы. Каждый день можно будет присоединиться к лекциям и интерактивным занятиям для детей и взрослых, в рамках которых, например, удастся познакомиться с историей коммунальной техники, узнать об устройстве и обслуживании лифтов и многое другое.

Сотрудники ГБУ "Гормост" проведут лекции и мастер-классы на этой же площадке с 12:00 до 22:00. Эксперты расскажут, как они заботятся об инженерных объектах города, таких как мосты, фонтаны и путепроводы.

В парке 50-летия Октября с 12:00 до 20:00 3 сентября пройдет мастер-класс "Устройство компьютера". Участникам расскажут о глиняных табличках и облачных сервисах, покажут отличия первых компьютеров от современных, а также познакомят с его устройством и принципом работы. Кроме того, все желающие смогут попробовать собрать его своими руками.

Вместе с тем 13 сентября в комплексе "Лужники" пройдет фестиваль "День московского спорта". Мероприятия начнутся в 11:00. Гости смогут посетить более чем 20 тематических площадок, где им предложат попробовать себя в стритболе, паркуре, воркауте, шахматах, настольном теннисе, брейк-дансе, экстремальных видах спорта, стрельбе из лука и катании на сапбордах.

