Фестиваль "День московского спорта" пройдет в "Лужниках" 13 сентября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль "День московского спорта" пройдет в комплексе "Лужники" 13 сентября в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Департамент спорта Москвы подготовил для участников множество мероприятий – от спортивных турниров до мастер-классов с профессиональными атлетами", – отмечается в сообщении.

Мероприятия начнутся в 11:00. Гости смогут посетить более чем 20 тематических площадок, где им предложат попробовать себя в стритболе, паркуре, воркауте, шахматах, настольном теннисе, брейк-дансе, экстремальных видах, стрельбе из лука и катании на сапбордах.

Также в рамках мероприятий заработает зона для фан-встреч с известными спортсменами, артистами и блогерами. Особое внимание будет уделено футболу. Четыре ведущих клуба Москвы проведут интерактивы, викторины, автограф-сессии и конкурсы, а также покажут трофеи.

Специальная зона заработает и для детей. Там состоятся мастер-классы, спортивные и творческие программы. Завершится фестиваль большим концертом с участием музыкальных артистов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что участниками спецпроекта в формате медиаплатформы "Город обсуждает Московский спорт" стали почти 100 тысяч человек, а почти 30 тысяч москвичей в рамках тематических проектов предложили более 5 тысяч идей.

При этом 34 из них уже реализованы. Например, по инициативе горожан состоялись фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов", марафон по скандинавской ходьбе, Международный день йоги и многое другое.

