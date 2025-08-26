Собянин: город реализует спортивные проекты, предложенные москвичами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Платформа "Город идей" с 2014 года дает жителям Москвы возможность предлагать идеи по развитию различных сфер жизни столицы. К ней присоединились более 629 тысяч человек, а почти 9 тысяч инициатив уже реализованы на практике, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Особенно успешными мэр назвал спортивные проекты. Однако предложения горожан не ограничиваются созданием новых спортплощадок. Огромный интерес среди жителей вызвало обсуждений разных идей по развитию общедоступной инфраструктуры физкультуры и спорта.

В частности, участниками спецпроекта в формате медиаплатформы "Город обсуждает Московский спорт" стали почти 100 тысяч человек. Также почти 30 тысяч москвичей в рамках тематических проектов предложили более 5 тысяч идей. Из них столица взяла в работу 176 лучших предложений, и 34 в настоящее время реализованы, отметил градоначальник.

Например, в июне по инициативе горожан состоялся фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов". На Бульварном кольце 250 тысяч человек поучаствовали в массовых стартах по бегу и ходьбе, мастер-классах, тренировках, экскурсиях, танцах и других активностях.

Кроме того, на Тверском бульваре прошел марафон по скандинавской ходьбе, а в Царицыне – Международный день йоги. В начале лета в "Лужниках" начал работу экстрим-парк с лабиринтами и арками для выполнения различных трюков. Он будет открыт в рамках форума "Москва 2030. Спорт. "Человек будущего" до середины сентября.

На площадке форума организовано несколько фиджитал зон, где каждому гостю доступны самостоятельные занятия, мастер-классы и турниры. Фиджитал-хоккей, футбол, баскетбол, лазертаг, танцевальные площадки также внесли разнообразие в спортивную жизнь Москвы, указал Собянин.

Благодаря проекту "Мой спортивный район" жители столицы могут бесплатно заниматься зумбой и танцевальным фитнесом, а также йогой и растяжкой на крышах районных центров "Место встречи".

Помимо этого, москвичи могут заниматься игровыми видами спорта, фитнесом, бегом, роллер-спортом, аквааэробикой и ушу. Всего в проекте этим летом доступно 15 видов спорта на 139 площадках, зимой же у москвичей будет возможность покататься на коньках на открытом катке в "Лужниках".

Горожане, уточнил Собянин, активно поддерживали и развитие адаптивного спорта для детей с аутизмом и инвалидностью. Специальные занятия помогают ребятам не только улучшить физическую форму, но и развить коммуникативные навыки.

В 2025 году для них проходят тренировки по легкой атлетике, лыжным гонкам, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и горнолыжному спорту. Анонсы мероприятий публикуются на портале mos.ru.

В столице появится новый проект всесезонных спортплощадок. Летом на них можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой – кататься на коньках, рассказал ранее градоначальник. Также в планах возвести 700 километров лыжных трасс, большая часть которых будет оснащена системой искусственного оснежения.