Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 19:30

Спорт

В Москве пройдет Кубок Союзного государства по пятиборью

В Москве пройдет Кубок Союзного государства по пятиборью

Организаторы заплыва через Босфор прокомментировали исчезновение москвича в проливе

Спасатели проверят 30 км Босфора, где пропал москвич во время заплыва

Власти Стамбула начали расследование после исчезновения москвича на заплыве через Босфор

Морская полиция проверяет Босфор после исчезновения москвича во время заплыва

Береговая охрана Стамбула начала поиски пловца Свечникова

Более 50 площадок доступны для москвичей в рамках фестиваля городских видов спорта

Дипломаты подключились к поискам москвича, пропавшего при заплыве через Босфор

Родственники пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратятся в полицию

Генконсульство РФ подготовит запрос в Турцию после исчезновения пловца Свечникова

Кубок Союзного государства по современному пятиборью пройдет в Москве 6 сентября. Участники соревнования смогут проверить свои силы в дисциплинах смешанной эстафеты: плавании и фехтовании, конкуре и беге со стрельбой.

Между тем в Строгине состоится турнир, в рамках которого участники поборются за звание чемпиона по плаванию в открытой воде на дистанциях 500, 1 000 и 2 000 метров. При этом спортсменам должно исполниться 14 лет для того, чтобы они смогли принять участие в данном соревновании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика