В Москве пройдет Кубок Союзного государства по пятиборью

Кубок Союзного государства по современному пятиборью пройдет в Москве 6 сентября. Участники соревнования смогут проверить свои силы в дисциплинах смешанной эстафеты: плавании и фехтовании, конкуре и беге со стрельбой.

Между тем в Строгине состоится турнир, в рамках которого участники поборются за звание чемпиона по плаванию в открытой воде на дистанциях 500, 1 000 и 2 000 метров. При этом спортсменам должно исполниться 14 лет для того, чтобы они смогли принять участие в данном соревновании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

