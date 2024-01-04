Пропавший российский баскетболист упал с моста в воду в Красноярске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Баскетболист "Барнаула" Антон Петухов, пропавший ранее в Красноярске, упал с Октябрьского моста в реку Енисей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ УМВД по Красноярскому краю.

По информации МВД, вечером 30 декабря отец 20-летнего парня заявил, что его сын не вернулся домой. Сотрудники полиции начали поиски пропавшего, в рамках которых просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате удалось выяснить лишь то, что шел к острову Татышев, но обратно не вышел.

К поискам подключились волонтеры и спасатели, которые с помощью специального оборудования изучают акваторию Енисея.

"В настоящее время сотрудниками полиции продолжается комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего", – сказано в сообщении.

Также в ведомстве назвали приметы пропавшего: рост 205 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. В качестве особых примет указывается родинка на правой щеке, черная тату на левом предплечье с изображением Джокера. В тот вечер на баскетболисте была надета серая шапка, белый пуховик и кроссовки, салатовая кофта и черные джинсы.

В МВД попросили граждан, если они обладают какой-либо информацией о местонахождении спортсмена, сообщить по телефонам: 8(391)220-14-06 или 102.

Петухов играл за московский "ЦСКА-Юниор" до 2023 года, а летом перешел в "Барнаул".

Ранее украинские СМИ сообщили, что игрок молодежной команды донецкого футбольного клуба "Шахтер" Александр Роспутько пропал после матча юношеской Лиги Чемпионов в Бельгии. Как сообщает источник, спортсмен с командой проследовал к стойке регистрации для посадки в самолет на рейс на Украину, однако спустя время его не смогли найти.

По информации СМИ, спортсмен мог уехать в Россию через Стамбул. По одной из версий, он придерживался пророссийской позиции, из-за чего часто конфликтовал с другими футболистами "Шахтера". Также предполагается, что игрок просто не захотел продлевать контракт с командой.



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