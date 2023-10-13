Футболист донецкого "Шахтера" мог сбежать в Россию – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Игрок молодежной команды донецкого футбольного клуба "Шахтер" Александр Роспутько мог сбежать в Россию после матча юношеской Лиги Чемпионов в Бельгии. Об этом заявили украинские СМИ.

Матч "Шахтера" и "Антверпена" (2:1) состоялся 4 октября. Как сообщает источник, после игры спортсмен с командой проследовал к стойке регистрации для посадки в самолет на рейс на Украину и сдал багаж. Однако спустя время футболист пропал и отключил телефон. В аэропорту Варшавы его не смогли найти.

Клуб, в свою очередь, выступил с заявлением и подтвердил, что Роспутько не вернулся в расположение команды после матча.

"Клуб надеется, что он вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды, если он не вернется, контракт будет расторгнут по вине игрока", – сообщили в пресс-службе "Шахтера".

По информации СМИ, спортсмен мог уехать в Россию через Стамбул. По одной из версий, он придерживался пророссийской позиции, из-за чего часто конфликтовал с другими футболистами "Шахтера". Также предполагается, что игрок просто не захотел продлевать контракт с командой, так как его не устраивала зарплата (1–2 тысячи евро в месяц), а руководство клуба не шло ему навстречу.

Контракт с "Шахтером" должен закончиться до конца сезона, однако в случае продления соглашения футболист не смог бы получать игровое время.

Роспутько родился в городе Горловка, который находится на севере ДНР. Сейчас ему 19 лет. Он провел четыре матча за сборную Украины до 19 лет, не отметившись результативными действиями. За клуб полузащитник провел в этом сезоне один матч.

Ранее уголовное дело о дискредитации российской армии возбудили в отношении экс-футболиста Евгения Савина, который ныне известен как блогер КраСава. Поводом для уголовного преследования стало интервью блогера Ксении Собчак, в котором тот негативно отзывался о российской армии и осуждал ее действия.

В феврале этого года Тверской суд Москвы назначил Савину штраф в размере 50 тысяч рублей за аналогичные действия. Причиной для административного дела стал ролик на YouTube-канале блогера с украинскими футболистами, которые высказались об СВО.

Экс-футболист сборной Соломатин отправился добровольцем на спецоперацию